Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 22:00

Общество

Новости часа: 26 медалей на международных олимпиадах получили школьники Москвы в 2023 году

Новости часа: 26 медалей на международных олимпиадах получили школьники Москвы в 2023 году

Прием заявок на конкурс "Студент года Москвы" начался в столице

Более 30 субъектов РФ выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: более 30 регионов РФ выразили желание внедрить у себя систему МЭШ

Более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Новости часа: доля поступающих на бюджет в вузы столицы москвичей выросла в 2–4 раза

Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

Краеведение предложили сделать обязательным школьным предметом в РФ

Новости часа: Путин поздравил сборную РФ с победой на олимпиаде по информатике

Торжественные линейки прошли в столичных школах 1 сентября

Московские школьники с начала 2023 года завоевали 26 медалей на международных олимпиадах, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Время действия бесплатной пересадки на некоторых маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 увеличат до 120 минут, сообщили в Дептрансе.

Коммунальную технику в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону, рассказала пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

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