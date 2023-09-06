Новости часа: 26 медалей на международных олимпиадах получили школьники Москвы в 2023 году

Московские школьники с начала 2023 года завоевали 26 медалей на международных олимпиадах, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Время действия бесплатной пересадки на некоторых маршрутах МЦД-3 и МЦД-4 увеличат до 120 минут, сообщили в Дептрансе.

Коммунальную технику в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону, рассказала пресс-служба комплекса городского хозяйства города.