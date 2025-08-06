Форма поиска по сайту

06 августа, 15:30

Общество

Родители и эксперты оценили новый стандарт школьной формы в России

Родители и эксперты оценили новый стандарт школьной формы в России

После презентации нового стандарта школьной формы многие родители решили, что показанный комплект – окончательный вариант, но это образец. В комментариях к фото пользователи активно обсуждали детали и шутливо выделяли жабо как главный элемент комплекта.

Сейчас специалисты, включая эксперта по моде Владислава Лисовца, анализируют плюсы и минусы предложенного стиля, актуальность формы, ее посадку по фигуре и удобство. Одна из главных тем – насколько реально создать универсальную форму для всех детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

