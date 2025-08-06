Форма поиска по сайту

06 августа, 15:15

Общество

В Москве представили новый стандарт школьной формы

В Москве представили новый стандарт школьной формы. Комплекты одежды для девочек и мальчиков были сшиты, чтобы продемонстрировать, как должны выполняться основные требования к внешнему виду и материалам.

Согласно стандарту, форма должна быть изготовлена из гипоаллергенной ткани с определенным типом подкладки и подходить на типовые фигуры. Цвет комплекта каждая школа сможет выбирать самостоятельно, представленный вариант служит лишь образцом.

