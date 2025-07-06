Финал культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" прошел в Москве

В Музее Победы состоялся финал культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". В нем приняли участие более 200 школьников, которые путешествовали по местам боевой славы России и Беларуси.

В рамках торжественной церемонии ребята побывали на экскурсии по экспозициям Музея Победы и его филиала, а также получили ценные призы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.