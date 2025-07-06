06 июля, 09:30Культура
Финал культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" прошел в Москве
В Музее Победы состоялся финал культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". В нем приняли участие более 200 школьников, которые путешествовали по местам боевой славы России и Беларуси.
В рамках торжественной церемонии ребята побывали на экскурсии по экспозициям Музея Победы и его филиала, а также получили ценные призы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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