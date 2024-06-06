Более 108 тыс московских учеников 9-х классов зарегистрировались на ОГЭ по математике

На сдачу ОГЭ по математике 6 июня зарегистрировано более 108 тысяч столичных девятиклассников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Для учеников 9-х классов организованы 494 пункта проведения экзаменов, расположенных на базе образовательных организаций. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 19 июня, добавили в ведомстве.

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