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06 июня, 12:30

Общество

Более 108 тыс московских учеников 9-х классов зарегистрировались на ОГЭ по математике

Более 108 тыс московских учеников 9-х классов зарегистрировались на ОГЭ по математике

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На сдачу ОГЭ по математике 6 июня зарегистрировано более 108 тысяч столичных девятиклассников. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Для учеников 9-х классов организованы 494 пункта проведения экзаменов, расположенных на базе образовательных организаций. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 19 июня, добавили в ведомстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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