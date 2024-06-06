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06 июня, 07:30

Общество

Профориентационная программа "Лето в новом формате" стартовала в Москве

Профориентационная программа "Лето в новом формате" стартовала в Москве

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В Москве запустили программу "Лето в новом формате", которая знакомит юных жителей столицы с разными профессиями и помогает определить карьерный путь. Записаться на мероприятия можно на официальном сайте проекта.

В 2024 году участники программы смогут пройти стажировки на площадках работодателей, а также посетить экскурсии в центре "Профессии будущего", тренинги, мастер-классы, занятия на авто- и авиасимуляторах и тестирование с помощью нейросетей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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