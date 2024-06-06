Профориентационная программа "Лето в новом формате" стартовала в Москве

В Москве запустили программу "Лето в новом формате", которая знакомит юных жителей столицы с разными профессиями и помогает определить карьерный путь. Записаться на мероприятия можно на официальном сайте проекта.



В 2024 году участники программы смогут пройти стажировки на площадках работодателей, а также посетить экскурсии в центре "Профессии будущего", тренинги, мастер-классы, занятия на авто- и авиасимуляторах и тестирование с помощью нейросетей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.