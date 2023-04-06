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Зачисление первоклассников упростили в столичных школах

Зачисление первоклассников упростили в столичных школах

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Московским первоклассникам станет проще поступить в школу. Теперь родители ребенка могут отправить скан-копии всех необходимых документов вместе с заявлением на mos.ru, а не приносить их в бумажном виде в школу. Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также в электронном виде можно подать заявление на перевод ребенка в другую школу или класс. Еще на mos.ru можно дать согласие на фото- и видеосъемку детей для материалов школы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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