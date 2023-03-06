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06 марта, 18:30

Политика

Новости часа: вузы в новых регионах переведут образовательные программы на стандарты РФ

Новости часа: вузы в новых регионах переведут образовательные программы на стандарты РФ

Москвичам рассказали, как городская система образования меняется под запросы работодателя

Запрет на видео- и фотосъемку на уроках могут ввести в школах России

"Актуальный репортаж": онлайн-курсы для слабослышащих запустили в Москве

Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

Новости часа: в Брянской области обнаружили множество взрывных устройств

Новости часа: Путин заявил, что РФ продолжит развивать суверенную систему образования

Собянин утвердил планы развития московского образования на 2023 год

Новости часа: единый стандарт предпрофессионального образования будет действовать в Москве

Новости часа: спасатели вытащили 32 человека из-под завалов в турецкой Малатье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вузы в новых регионах переведут образовательные программы на российские стандарты до 1 мая. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Готовится встреча министров иностранных дел России, Турции, Сирии, Ирана. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" перенес кресла в новый корабль "Союз МС-23". Об этом заявила корпорация "Роскосмос".

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