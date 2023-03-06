Новости часа: вузы в новых регионах переведут образовательные программы на стандарты РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вузы в новых регионах переведут образовательные программы на российские стандарты до 1 мая. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Готовится встреча министров иностранных дел России, Турции, Сирии, Ирана. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экипаж неисправного корабля "Союз МС-22" перенес кресла в новый корабль "Союз МС-23". Об этом заявила корпорация "Роскосмос".