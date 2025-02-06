Москва запускает проект научных экспедиций "6 лет – 6 вулканов"

Столичные школьники и студенты колледжей смогут изучать экосистемы по всему миру в рамках нового проекта научных экспедиций "6 лет – 6 вулканов". Уже в этом году они отправятся на Курильские острова, а в будущем посетят Мексику, Чили, Индонезию, Исландию и Африку.

О запуске программы рассказала заммэра Анастасия Ракова на встрече с участниками первой Московской молодежной антарктической экспедиции. Ребята поделились кадрами из путешествия и рассказали, как жили в экстремальных условиях на построенной ими станции "Москва".

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