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06 февраля, 14:00

Общество

Москва запускает проект научных экспедиций "6 лет – 6 вулканов"

Москва запускает проект научных экспедиций "6 лет – 6 вулканов"

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Столичные школьники и студенты колледжей смогут изучать экосистемы по всему миру в рамках нового проекта научных экспедиций "6 лет – 6 вулканов". Уже в этом году они отправятся на Курильские острова, а в будущем посетят Мексику, Чили, Индонезию, Исландию и Африку.

О запуске программы рассказала заммэра Анастасия Ракова на встрече с участниками первой Московской молодежной антарктической экспедиции. Ребята поделились кадрами из путешествия и рассказали, как жили в экстремальных условиях на построенной ими станции "Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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