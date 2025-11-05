В ноябре в российских школах на переменах будут звучать новые музыкальные композиции. Проект "Мелодии вместо звонков" порекомендовал произведения, приуроченные ко Дню народного единства, Международному дню пианиста и Дню матери.

В ноябрьскую подборку вошли, например, композиции "Братья мои", "Матушка Россия", "Милая Россия", "Флаг моего государства". В рамках проекта "Мелодии вместо звонков" в сентябре в школах звучали песни "Первоклашки", "Солнечный свет", "Моя столица".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.