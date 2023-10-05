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05 октября, 23:30

Общество

Педагогов столичной госпитальной школы наградили в День учителя

Педагогов столичной госпитальной школы наградили в День учителя

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Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в День учителя наградила педагогов-тьюторов столичной госпитальной школы "УчимЗнаем" в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Педагогов отметили почетными званиями и знаками отличия за многолетний труд, заслуги в образовательной сфере, личные заслуги в оказании помощи молодым работникам, а также за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.

Отмечается, что всего в Москве работает 9 госпитальных школ на базе медицинских учреждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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