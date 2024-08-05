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05 августа, 16:50

M24.RU

Ректоры российских вузов подвели итоги приемной кампании 2024 года

Ректоры российских вузов подвели итоги приемной кампании 2024 года

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5 августа в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании в ведущие российские вузы в 2024 году.

На мероприятии выступили:

  • ректор МГИМО Анатолий Торкунов;
  • ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров;
  • ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин;
  • ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской;
образованиеобществопресс-конференциявидео
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