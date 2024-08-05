05 августа, 16:50M24.RU
Ректоры российских вузов подвели итоги приемной кампании 2024 года
5 августа в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов приемной кампании в ведущие российские вузы в 2024 году.
На мероприятии выступили:
- ректор МГИМО Анатолий Торкунов;
- ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров;
- ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской;