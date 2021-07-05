В МГУ непривитым сотрудникам с 5 июля запретили присутствовать на рабочих местах

В МГУ с 5 июля перестанут допускать на рабочие места сотрудников, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте вуза.

Уточняется, что в вуз пускают сотрудников, которые вакцинировались первым компонентом.