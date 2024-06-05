Рост интереса к психологии и информатике зафиксировали среди абитуриентов в РФ в 2024 году

Психология, информатика и строительство – именно этими сферами больше всего интересуются российские абитуриенты в 2024 году. Недавно самыми популярными отраслями считали юриспруденцию и экономику. По словам экспертов, с 2019 года рост интереса также наблюдается по специальностям и направлениям, связанными с цифровизацией.

Какие специальности наиболее востребованы на столичном рынке труда? Как ВУЗы подстраиваются под изменение спроса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.