Эксперты обсудили роль человека в достижении технологического лидерства России

5 и 6 марта в "Экспоцентре" проходит Московский международный салон образования ММСО.EXPO-2025. Событие соберет около 15 тысяч участников из 60 стран. В рамках деловой программы запланировано более 120 мероприятий.

Главной темой пленарной сессии стала "Человек – основа технологического лидерства". Какая роль отводится человеку в эпоху бурного развития технологий? Как человекоцентричный подход будет способствовать технологическому лидерству России? В каких компетенциях нуждается экономика страны для достижения амбициозных целей? На эти и другие вопросы в ходе дискуссии ответили: