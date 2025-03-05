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05 марта, 16:15

M24.RU

Эксперты обсудили роль человека в достижении технологического лидерства России

Эксперты обсудили роль человека в достижении технологического лидерства России

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5 и 6 марта в "Экспоцентре" проходит Московский международный салон образования ММСО.EXPO-2025. Событие соберет около 15 тысяч участников из 60 стран. В рамках деловой программы запланировано более 120 мероприятий.

Главной темой пленарной сессии стала "Человек – основа технологического лидерства". Какая роль отводится человеку в эпоху бурного развития технологий? Как человекоцентричный подход будет способствовать технологическому лидерству России? В каких компетенциях нуждается экономика страны для достижения амбициозных целей? На эти и другие вопросы в ходе дискуссии ответили:

  • декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, председатель общественного совета при министерстве экономического развития РФ Александр Аузан;
  • директор Центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик;
  • генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко;
  • заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Асмолов;
  • генеральный директор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов;

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