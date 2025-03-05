Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 07:45

Общество

Изменения в правилах сдачи ОГЭ позволят проще поступить в колледж

Изменения в правилах сдачи ОГЭ позволят проще поступить в колледж

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Колледжи станут доступнее для российских выпускников, поступить в них смогут даже троечники. В этом году объявили эксперимент: вместо четырех выпускных экзаменов, как было раньше, разрешили сдавать только два. Это касается только тех, кто точно решил не идти в 10-й класс.

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, а перед вторым в документ внесли поправки. Число регионов-участников изменилось с 5 до 12.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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