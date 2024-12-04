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04 декабря, 14:15

Общество

Участники молодежной экспедиции из Москвы вылетят из Кейптауна в Антарктиду 4 декабря

Участники молодежной экспедиции из Москвы вылетят из Кейптауна в Антарктиду 4 декабря

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Московские школьники в составе молодежной экспедиции вылетят в Антарктиду из Кейптауна 4 декабря. Ребята везут с собой снаряжение, теплые вещи и необходимые лекарства.

В ЮАР они проходили финальный этап подготовки. Тренировали выносливость. Например, подростки совершили восхождение на Столовую гору высотой 1 085 метров, преодолев путь в 11 километров. Также участники тренировались развертывать жилую базу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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