Участники молодежной экспедиции из Москвы вылетят из Кейптауна в Антарктиду 4 декабря

Московские школьники в составе молодежной экспедиции вылетят в Антарктиду из Кейптауна 4 декабря. Ребята везут с собой снаряжение, теплые вещи и необходимые лекарства.

В ЮАР они проходили финальный этап подготовки. Тренировали выносливость. Например, подростки совершили восхождение на Столовую гору высотой 1 085 метров, преодолев путь в 11 километров. Также участники тренировались развертывать жилую базу.

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