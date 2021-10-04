Минпросвещения не планирует массово переводить школы на удаленку из-за коронавируса

Минпросвещения не планирует массово переводить школы на удаленку из-за роста случаев коронавируса в стране. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, решение о переходе на дистанционное обучение каждое заведение принимает самостоятельно, исходя из ситуации в регионе.

Сейчас школ на удаленке в стране 0,1%. При этом в России отмечается подъем заболеваемости. По последним данным, в общем за сутки зафиксировано почти 26 тысяч новых случаев COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.