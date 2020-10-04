Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы с 5 октября

Две недели каникул без дистанционки и домашнего задания. Для московских школьников они начинаются с завтрашнего дня.

По рекомендации врачей, помимо школ, закроются до 18 октября и подведомственные досуговые центры: детские кружки, спортивные и художественные школы. Учителя уже планируют онлайн-активности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

