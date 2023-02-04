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Общество

У школьников Москвы начнутся пробные ЕГЭ

У школьников Москвы начнутся пробные ЕГЭ

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У школьников Москвы начинаются экзамены. Пока это пробные ЕГЭ. Учащиеся напишут работы по информатике и протестируют устную часть по английскому языку, а также оценят уровень своей подготовки. Для проведения пробников задействуют 345 пунктов. Экзамен по информатике и ИКТ продлится почти четыре часа. С английским все пройдет значительно быстрее - все задания надо успеть сделать за 17 минут. Результаты можно будет узнать не позднее 20 февраля в личном кабинете на mos.ru.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

образованиеобществовидеоАнастасия Бородина
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