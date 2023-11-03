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03 ноября, 07:45

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Фестиваль колледжей в столице завершится 3 ноября

Фестиваль колледжей в столице завершится 3 ноября

Более 80 мероприятий организовали на столичном Фестивале колледжей

Фестиваль колледжей в столице продлится до 3 ноября

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Фестиваль колледжей в столице продлится до 3 ноября

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В столице завершает работу фестиваль колледжей Москвы. Задача форума – помочь школьникам 9–11-х классов выбрать учебное заведение, чтобы потом построить успешную карьеру.

В программе представлены различные направления. Например, колледж современного управления № 32 дал школьникам возможность постоять у плиты вместе с известным поваром Константином Ивлевым и из первых рук узнать, насколько востребована эта профессия.

Площадки фестиваля завершат работу 3 ноября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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