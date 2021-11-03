Вузы Москвы и Подмосковья договорились об эксперименте по введению QR-кодов

Вузы Москвы и Подмосковья начинают эксперимент по введению QR-кодов. Первым об этом заявил Московский городской педагогический университет (МГПУ). Там планируют с 15 ноября допускать на очные занятия студентов только по кодам.

Учащиеся младше 18 лет и те, у кого медотвод, должны будут постоянно проходить тестирование. Его для них сделают бесплатным. Остальные смогут учиться только онлайн.

В Совете ректоров заявили, что многие вузы сейчас готовятся вводить похожие меры.

МГУ объявил, что с 8 ноября вернется к очным занятиям, но с частичной удаленкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.