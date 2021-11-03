МГПУ с 15 ноября будет пускать студентов на очные занятия по QR-кодам

Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) с 15 ноября смогут посещать очные лекции и семинары только по QR-кодам. В вузе уточнили, что студенты с медицинским отводом от вакцинации и обучающиеся в возрасте младше 18 лет смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус прямо в университете. Невакцинированные студенты без медотвода продолжат обучение дистанционно.

Еще один регион объявил о продлении нерабочих дней на неделю – это Томская область. Ранее ковикулы продлили в Новгородской области.

Потепление и дожди обещают в Москве в среду, 3 ноября. Температура превысит норму на 3–4 градуса, сообщили синоптики.