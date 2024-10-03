Около 75% вакансий на рынке труда Москвы требуют среднего профессионального образования

Порядка 75% всех московских вакансий требуют наличия среднего профессионального образования, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что город уделяет большое внимание улучшению колледжей. Родители и выпускники уже переосмысливают образовательный трек.

В этом году в столичные колледжи поступили вдвое больше девятиклассников, чем в 2023 году. Сейчас на бюджете учатся около 36 тысяч человек. Студентов привлекает и возможность быстро найти работу после завершения обучения. Крупные компании-партнеры гарантируют трудоустройство и достойную зарплату.

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