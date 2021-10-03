Минпросвещения не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса

Минпросвещения не планирует объявлять локдаун в системе образования из-за коронавируса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов. Он сказал, что в случае крайней необходимости может быть закрыто конкретное учебное заведение, но массово школы не будут закрываться.

Министр также уточнил, что окончательное решение в каждом регионе принимают местные власти исходя из ситуации. Сейчас, по его словам, на карантине находится менее одной десятой процента российских школ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.