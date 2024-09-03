03 сентября, 10:45Город
Девелопер ПИК возвел школу на западе Москвы
Современную школу открыли на западе Москвы. Ее построил девелопер ПИК в рамках шестого этапа строительства.
Здание спроектировали так, чтобы процесс обучения был максимально комфортным. Внутри здания разместили современную мебель, индивидуальные шкафчики на кодовом замке, а кабинет труда оборудовали швейными машинками и манекенами. Особое внимание уделили вопросам безопасности. При входе установили металлодетекторы и установили систему контроля доступа, а внутри повесили камеры видеонаблюдения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.