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03 сентября, 10:45

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Девелопер ПИК возвел школу на западе Москвы

Девелопер ПИК возвел школу на западе Москвы

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Современную школу открыли на западе Москвы. Ее построил девелопер ПИК в рамках шестого этапа строительства.

Здание спроектировали так, чтобы процесс обучения был максимально комфортным. Внутри здания разместили современную мебель, индивидуальные шкафчики на кодовом замке, а кабинет труда оборудовали швейными машинками и манекенами. Особое внимание уделили вопросам безопасности. При входе установили металлодетекторы и установили систему контроля доступа, а внутри повесили камеры видеонаблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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