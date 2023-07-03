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Новости

12:30

Общество

Новости часа: москвичам рассказали об увеличении бюджетных мест в медицинских колледжах

Новости часа: москвичам рассказали об увеличении бюджетных мест в медицинских колледжах

Мишустин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах РФ в этом году

Новости часа: число бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличили

Количество бюджетных мест в столичных медколледжах увеличили на 10%

Мишустин рассказал об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах

Новости часа: число платных мест в магистратуре не превысит бюджетные

Медицинской подготовке начнут обучать в школах с осени

Новости часа: первый регулярный рейс отправился на Кубу

Все школы РФ с первого сентября начнут учиться по единым государственным учебникам

Новости часа: новый пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество бюджетных мест в медицинских колледжах Депздрава Москвы увеличили на 10%. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Июльская жара придет в Москву в четверг, 6 июля. Воздух прогреется до 30 градусов, рассказали синоптики.

Московские старшеклассники и студенты смогут копить баллы за добровольческую помощь. Об этом заявили в "Мосволонтере".

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