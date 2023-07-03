Новости часа: москвичам рассказали об увеличении бюджетных мест в медицинских колледжах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество бюджетных мест в медицинских колледжах Депздрава Москвы увеличили на 10%. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Июльская жара придет в Москву в четверг, 6 июля. Воздух прогреется до 30 градусов, рассказали синоптики.

Московские старшеклассники и студенты смогут копить баллы за добровольческую помощь. Об этом заявили в "Мосволонтере".