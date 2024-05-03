03 мая, 12:00Город
Известные деятели культуры прочитали стихи для новой рубрики МЭШ
Известные актеры, режиссеры и ведущие записали стихи для "Московской электронной школы". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Видеоролики разместили в новой рубрике МЭШ "Звезды читают стихи". Среди авторов – Иван Крылов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский и другие русские поэты. А в число чтецов вошли Камиль Ларин, Карен Шахназаров, Сергей Шакуров, Эдгард Запашный и другие известные люди. Всего доступно более 20 видеороликов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.