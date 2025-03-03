Анастасия Ракова рассказала о планах на строительство пяти школ будущего в Москве

В Москве планируют построить пять новых школ, которые появятся в Пресненском, Мещанском, Таганском и Басманном районах. Срок завершения строительства установлен до конца 2028 года.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, рассказала, что каждый из новых образовательных комплексов будет вмещать более 1 000 учеников и станет современным инновационным образовательным пространством.

Кроме того, в этом году на развитие московского образования выделят дополнительно 46 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.