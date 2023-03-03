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Общество

"Актуальный репортаж": онлайн-курсы для слабослышащих запустили в Москве

"Актуальный репортаж": онлайн-курсы для слабослышащих запустили в Москве

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В Москве запустили уникальный онлайн-проект "Жестовый блог". Люди с нарушениями слуха смогут пройти курсы, на которых расскажут, как вести свою страницу в соцсетях и как привлекать новых подписчиков. Как считают авторы проекта, слабослышащие заинтересованы в творческих образовательных программах, но их редко адаптируют под нужды такой категории учеников.

В каких сферах работают москвичи с нарушениями слуха на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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