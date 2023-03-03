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Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

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Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ в связи с отказом РФ от Болонской системы образования не обсуждается в стране. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

С инициативой о возвращении к базовой системе образования в вузах РФ выступил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Президент уточнил, что срок обучения по направлениям должен составить от 4 до 6 лет.

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