Отмену ЕГЭ из-за перехода на новую систему образования в России не обсуждали

Отмена единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ в связи с отказом РФ от Болонской системы образования не обсуждается в стране. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

С инициативой о возвращении к базовой системе образования в вузах РФ выступил Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Президент уточнил, что срок обучения по направлениям должен составить от 4 до 6 лет.