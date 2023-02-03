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Общество

Новости часа: студенты вузов РФ изучат цели СВО на обновленном курсе истории с 1 сентября

Новости часа: студенты вузов РФ изучат цели СВО на обновленном курсе истории с 1 сентября

Студента РГГУ, написавшего диплом с помощью нейросети, ждет проверка

Новости часа: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ с 1 февраля

Московский студент написал диплом с помощью нейросети

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Москвичам рассказали о поддержке юных талантов в сфере культуры и искусства

Ракова рассказала о старте практикумов по подготовке школьников к ЕГЭ

Пресс-конференция, посвященная конкурсу "Педагог года", прошла в столице

Ректор МГУ имени Ломоносова угостил студентов медовухой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Студенты вузов РФ с 1 сентября начнут изучать цели СВО на обновленном курсе истории. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на официальном портале правовой информации.

Собака, сорвавшаяся с поводка, покусала двух детей в Пушкине. Об этом заявили в МВД.

Один из этапов дорожных работ на Южной рокаде завершили на 70%. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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