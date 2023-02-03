Новости часа: студенты вузов РФ изучат цели СВО на обновленном курсе истории с 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Студенты вузов РФ с 1 сентября начнут изучать цели СВО на обновленном курсе истории. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован на официальном портале правовой информации.

Собака, сорвавшаяся с поводка, покусала двух детей в Пушкине. Об этом заявили в МВД.

Один из этапов дорожных работ на Южной рокаде завершили на 70%. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.