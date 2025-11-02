В ноябре звонки в российских школах заменят музыкальные композиции

С ноября в российских школах вместо обычных звонков будут звучать музыкальные композиции. Как сообщает Минпросвещения, в ноябрьскую подборку вошли песни "Братья мои", "Матушка Россия", "Милая Россия", "Мы едины! Непобедимые!" и "Флаг моего государства".

В течение всего учебного года мелодии звонков будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям и смогут стать темой для обсуждения на уроках и классных часах. Ранее, в День знаний, в школах уже звучали такие композиции, как "Первоклашки", "Солнечный свет" и "Моя столица".

