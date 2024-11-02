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Новости

02 ноября, 14:30

Общество

Свыше трех десятков школьников поучаствуют в профориентационных мероприятиях в Москве

Свыше трех десятков школьников поучаствуют в профориентационных мероприятиях в Москве

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Более 30 тысяч столичных школьников примут участие в профориентационных мероприятиях. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свыше 300 столичных компаний проведут для детей экскурсии на производственные площадки. Тренинги и практические занятия помогут школьникам познакомиться с будущей профессией, а работодателям – выделить для себя потенциальные кадры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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