Свыше трех десятков школьников поучаствуют в профориентационных мероприятиях в Москве

Более 30 тысяч столичных школьников примут участие в профориентационных мероприятиях. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Свыше 300 столичных компаний проведут для детей экскурсии на производственные площадки. Тренинги и практические занятия помогут школьникам познакомиться с будущей профессией, а работодателям – выделить для себя потенциальные кадры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.