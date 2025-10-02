Форма поиска по сайту

02 октября, 14:30

День среднего профессионального образования отметят в России 2 октября

Системе среднего профессионального образования России исполнилось 85 лет

Композиции о педагогах будут играть в российских школах ко Дню учителя

В Госдуме предложили сдвинуть начало уроков в школах на 09:00

Премии правительства РФ в области образования вручили в Москве в преддверии Дня учителя

Новости социального блока Москвы

Михаил Мишустин вручил премии правительства России в области образования в Москве

Родители учеников пожаловались на нагрузку на детей в российских школах

Профессор МГЛУ стала популярной в соцсетях благодаря своей авторской методике

"Новости дня": учебный корпус построили на 2-й Пугачевской улице в Москве

День среднего профессионального образования отметят в России 2 октября. Системе исполнилось 85 лет.

В московских колледжах учатся более 140 тысяч студентов. Средне-специальные учреждения образования постоянно модернизируют: город оснащает их современным оборудованием, создает учебные лаборатории и мастерские. Это позволяет студентам уже с первого курса окунуться в профессиональную среду.

