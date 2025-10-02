День среднего профессионального образования отметят в России 2 октября. Системе исполнилось 85 лет.

В московских колледжах учатся более 140 тысяч студентов. Средне-специальные учреждения образования постоянно модернизируют: город оснащает их современным оборудованием, создает учебные лаборатории и мастерские. Это позволяет студентам уже с первого курса окунуться в профессиональную среду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.