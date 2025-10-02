Форма поиска по сайту

02 октября, 22:45

Общество

Системе среднего профессионального образования России исполнилось 85 лет

В России 2 октября отмечается День среднего профессионального образования, системе исполнилось 85 лет. Число первокурсников в колледжах Москвы выросло на 40% по сравнению с прошлым годом, причем наиболее востребованными стали IT-специальности.

В пожарно-спасательном колледже имени Максимчука учатся целые династии, а выпускники часто получают предложения о работе еще до окончания учебы. Комплексная программа профориентации в этом году охватит более 75 тысяч столичных школьников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

