Системе среднего профессионального образования России исполнилось 85 лет

В России 2 октября отмечается День среднего профессионального образования, системе исполнилось 85 лет. Число первокурсников в колледжах Москвы выросло на 40% по сравнению с прошлым годом, причем наиболее востребованными стали IT-специальности.

В пожарно-спасательном колледже имени Максимчука учатся целые династии, а выпускники часто получают предложения о работе еще до окончания учебы. Комплексная программа профориентации в этом году охватит более 75 тысяч столичных школьников.

