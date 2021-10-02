Эксперт рассказала, выпускники каких специальностей могут претендовать на высокие зарплаты

В этом году IT-специальности оказались наиболее популярными у абитуриентов московских колледжей. Количество претендентов на одно место доходило до 30 человек. Кроме того, в колледжах появились и новые современный направления, в частности, ремонт электромобилей и электробусов, а также 3D-печать в строительстве.

Карьерный консультант Ирина Баранова рассказала телеканалу Москва 24, какими качествами должен обладать выпускник, чтобы устроиться на хорошую работу и какие специальности будут выше всего оплачиваться.

