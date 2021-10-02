Карьерный консультант рассказала, выпускников каких специальностей ждут высокие зарплаты

В этом году специальности из сферы информационных технологий оказались наиболее востребованными у абитуриентов московских колледжей: количество претендентов на одно место доходило до 30 человек. Интерес молодежи вызывали в том числе программирование, графический дизайн, анимация, технологии защиты информации, системное администрирование.

Кроме того, в колледжах появились и новые современный направления, в частности, ремонт электромобилей и электробусов или 3D-печать в строительстве.

В интервью телеканалу Москва 24 карьерный консультант Ирина Баранова рассказала, какими качествами должен обладать выпускник, чтобы устроиться на хорошую работу и какие специальности будут выше всего оплачиваться.

