Министр правительства Москвы Ирина Каклюгина рассказала о результатах ЕГЭ в Москве

Как отметила министр правительства Москвы Ирина Каклюгина, столица ежегодно является лидером по результатам ЕГЭ, а в 2024 году количество детей, которые успешно сдали госэкзамен еще увеличилось. При этом число школьников, которые получили низкие баллы, сократилось.

Каклюгина также добавила, что средний балл сдававших ЕГЭ в этом году сильно выше, чем в 2023-м.

Большое интервью с Ириной Каклюгиной выйдет в понедельник, 2 сентября, в эфире телеканала Москва 24.