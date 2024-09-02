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02 сентября, 15:30

Общество

Министр правительства Москвы Ирина Каклюгина рассказала о результатах ЕГЭ в Москве

Министр правительства Москвы Ирина Каклюгина рассказала о результатах ЕГЭ в Москве

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Как отметила министр правительства Москвы Ирина Каклюгина, столица ежегодно является лидером по результатам ЕГЭ, а в 2024 году количество детей, которые успешно сдали госэкзамен еще увеличилось. При этом число школьников, которые получили низкие баллы, сократилось.

Каклюгина также добавила, что средний балл сдававших ЕГЭ в этом году сильно выше, чем в 2023-м.

Большое интервью с Ириной Каклюгиной выйдет в понедельник, 2 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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