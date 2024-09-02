Учебный год начался в реабилитационно-образовательных центрах столицы

2 сентября учебный год начался в госпитальных школах, а также в реабилитационно-образовательных центрах столицы. Городскому проекту столичных госпитальных школ "УчимЗнаем" исполняется 10 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что задача московской системы образования – обеспечить всем учащимся высокий уровень знаний и комфортные условия для занятий вне зависимости от заболевания. Поэтому в городе создают специальные площадки с передовым техническим оснащением.

За 10 лет проект госпитальных школ вышел за пределы города и сегодня работает в 65 регионах. А в новом учебном году открыли флагманскую площадку – в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В 2025 году при поддержке московского правительства запустят еще 4 учебных заведения – в Чечне, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

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