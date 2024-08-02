Москвичам расскажут, как открыть свое дело, на специализированных тренингах

На тренингах от центров "Моя работа" и "Моя карьера" москвичи смогут узнать, как начать свое дело. Серия мероприятий пройдет в промежутке со 2 по 30 августа.

За это время посетителей научат техникам самопрезентации, расскажут о современных способах поиска работы и помогут определиться с профессиональным призванием. Все занятия бесплатные, но необходима регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.