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Новости

Новости

02 августа, 07:45

Общество

Москвичам расскажут, как открыть свое дело, на специализированных тренингах

Москвичам расскажут, как открыть свое дело, на специализированных тренингах

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На тренингах от центров "Моя работа" и "Моя карьера" москвичи смогут узнать, как начать свое дело. Серия мероприятий пройдет в промежутке со 2 по 30 августа.

За это время посетителей научат техникам самопрезентации, расскажут о современных способах поиска работы и помогут определиться с профессиональным призванием. Все занятия бесплатные, но необходима регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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