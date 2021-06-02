Все московские дети имеют одинаковую возможность качественно учиться – Собянин

В ближайшие два года в Москве построят почти 100 новых школ и детских садов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Всего же за последние 10 лет в городе возвели более 400 зданий образовательных учреждений. И это по-настоящему современные школы с медицинскими классами, ИТ-полигонами, инженерными лабораториями.

Мэр отметил, что если раньше в Москве было порядка 50 школ высокого мирового уровня, куда родители старались устроить своих детей, то теперь их подавляющее большинство. И это совсем не зависит от того, где находится учебное заведение: в центре города или в спальном районе.

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