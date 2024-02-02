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Новости

02 февраля, 12:00

Общество

Школьники смогут пройти индивидуальную программу по математике в МЭШ

Школьники смогут пройти индивидуальную программу по математике в МЭШ

В столичных школах стартовали практикумы для подготовки к ЕГЭ

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Практикумы для подготовки к ЕГЭ начались в Москве

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Ученики 6–11-х классов смогут проходить математические курсы по индивидуальной программе в "Московской электронной школе". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Библиотека МЭШ регулярно пополняется материалами для самостоятельного обучения и преподавания. Дети, которым интересна математика, теперь сами смогут выбирать уровень сложности задач и стиль изложения материала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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