В столичных школах стартовали практикумы для подготовки к ЕГЭ

В Москве начались практикумы для школьников выпускных классов. Учеников готовят к единому госэкзамену.

С ними вспоминают забытый материал, разбирают сложные задачи и обращают внимание на типичные ошибки. Кроме того, школьную программу специально перестроили так, чтобы на подготовку к ЕГЭ было больше времени.

Готовиться к единому госэкзамену можно не только в школе – для самостоятельных занятий дома разработали специальные сервисы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.