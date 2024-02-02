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02 февраля, 07:15

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В столичных школах стартовали практикумы для подготовки к ЕГЭ

В столичных школах стартовали практикумы для подготовки к ЕГЭ

Практикумы по подготовке к ЕГЭ стартовали в столичных школах

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В Москве начались практикумы для школьников выпускных классов. Учеников готовят к единому госэкзамену.

С ними вспоминают забытый материал, разбирают сложные задачи и обращают внимание на типичные ошибки. Кроме того, школьную программу специально перестроили так, чтобы на подготовку к ЕГЭ было больше времени.

Готовиться к единому госэкзамену можно не только в школе – для самостоятельных занятий дома разработали специальные сервисы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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