В Москве не планируют вводить единую школьную форму

Единую форму для школьников в Москве вводить не планируют, заявил заместитель руководителя департамента образования и науки Антон Молев.

По его мнению, одно нововведение решить проблему с буллингом глобально не поможет. Разница в доходах – лишь один из поводов для травли в учебных заведениях.

В департаменте образования отметили, что в целом школьная форма помогает детям привыкнуть к порядку и дисциплине. Каждая школа вправе решать самостоятельно, как должны выглядеть ее ученики, после согласования с родительским советом, уточнило ведомство.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.