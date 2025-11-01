График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 11:15

Общество

Российские школы могут перейти на 12-летнее обучение

Российские школы могут перейти на 12-летнее обучение. Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, инициатива пока только обсуждается, а подобные решения принимаются лишь после глубокого анализа, поскольку образовательная система чувствительна к любым изменениям.

Эксперты уверены, что проблем с переходом возникнуть не должно. В частности, последний год в детском саду можно рассматривать как "нулевой" класс, особенно в крупных городах, где есть необходимые ресурсы для организации таких программ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиеобществовидеоИван Евдокимов

