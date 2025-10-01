Родители учеников пожаловались на нагрузку на детей в российских школах. По их словам, несмотря на существующие нормативы, школьники все еще тратят много времени на выполнение домашнего задания.

В Госдуме отметили, что депутатам и педагогам важно найти баланс, чтобы не перегружать ребят. Вместе с тем в стране уже создана инфраструктура, призванная разгрузить школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.