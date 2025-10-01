Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 07:30

Общество

Родители учеников пожаловались на нагрузку на детей в российских школах

Родители учеников пожаловались на нагрузку на детей в российских школах

Профессор МГЛУ стала популярной в соцсетях благодаря своей авторской методике

"Новости дня": учебный корпус построили на 2-й Пугачевской улице в Москве

"Новости дня": новый учебный корпус построили в Преображенском районе

Всероссийская контрольная "Выходи решать!" пройдет в Москве

Собянин: на ИТ-специальности в колледжах поступили около 7,7 тыс студентов

"Новости дня": в Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для школьников

Несправившиеся с ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно освоить рабочие профессии

Депутаты предложили обеспечивать всех школьников горячим обедом минимум раз в день

Собянин: московские школьники стали победителями международной олимпиады по астрономии

Родители учеников пожаловались на нагрузку на детей в российских школах. По их словам, несмотря на существующие нормативы, школьники все еще тратят много времени на выполнение домашнего задания.

В Госдуме отметили, что депутатам и педагогам важно найти баланс, чтобы не перегружать ребят. Вместе с тем в стране уже создана инфраструктура, призванная разгрузить школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика