В столичных школах прошли торжественные линейки в честь Дня знаний

Во всех школах страны прошли торжественные линейки по случаю начала учебного года. Учащиеся и педагоги исполнили гимн и подняли флаг РФ.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщалась с учениками столичной школы № 2086.

