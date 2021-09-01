В Краснодарской школе набрали 28 первых классов. В школе Краснодара появился первый "Ы" класс.

Для обозначения параллели использовали 28 букв алфавита. В запасе остались только "Ь", "Ъ", "Й", "Е" и "Щ".

Линейку в День знаний для них пришлось провести в несколько заходов. Дети будут учиться в трех корпусах и в две смены. Отмечается, что этот регион не первый раз бьет подобные рекорды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.