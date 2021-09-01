В Москве предложили разработать общероссийский стандарт безопасности в школах. Речь идет не только о внутреннем устройстве учебного заведения.

Необходимо прописать и правила безопасности дороги до школы. Путь должен проходить под камерами наблюдения, а пешеходные переходы необходимо оборудовать лежачими полицейскими.

Лидер общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая рассказала, что для родительского сообщества очень важно, чтобы школа и безопасность были словами синонимами.

"Мы, как "Совет Матерей", выступаем за единый стандарт безопасности, который бы гарантировал, что дорога в школу и из школы будет полностью для ребенка безопасной. И, кстати говоря, не только школы, но и детские сады, мы знаем, что в Москве это все единый комплекс", – сказала Буцкая.

Также говорили и о профильном образовании, которое получают московские старшеклассники. По новому стандарту организуют специализированные классы, они очень востребованы у детей и родителей. Старшие ребята могут выбрать будущую профессию, определиться с вузом и подготовиться к поступлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.